Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Osterwick, B474/ Fahrradfahrer und Auto zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Ein Fahrradfahrer und ein Auto sind am Mittwoch (04.03.26) auf der B474 zusammengestoßen. Gegen 14.10 Uhr befuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Coesfeld die B474 in Fahrtrichtung Holtwick. An der Kreuzung B474/ Brink wollten zwei Fahrradfahrer von links kommend die Straße überqueren. Die Kollision mit dem ersten Radfahrer verhinderte die Coesfelderin durch bremsen. Zwischen dem unmittelbar dahinter fahrenden 65-jährigen Radfahrer aus Billerbeck und dem Auto kam es jedoch zum Zusammenstoß. Ein sich bei der Kollision abgelöstes Fahrzeugteil flog gegen die hintere Seitenscheibe eines anderen Autos, die darauf zersprang. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Billerbecker in ein Krankenhaus. Die Polizei führte den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

