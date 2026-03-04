PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Borkener Straße/ Schwarzer Toyota Auris beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (02.03.26) einen schwarzen Toyota Auris beschädigt. Zwischen 8.50 Uhr und 14 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz an der Borkener Straße. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

