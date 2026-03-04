POL-COE: Dülmen, Borkener Straße/ Schwarzer Toyota Auris beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (02.03.26) einen schwarzen Toyota Auris beschädigt. Zwischen 8.50 Uhr und 14 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz an der Borkener Straße. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
