Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Neutorstraße/ Versuchter Raub auf Bäckerei

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte Person hat am Mittwoch (04.03.26) versucht, eine Bäckerei an der Neutorstraße auszurauben. Gegen 5.40 Uhr betrat der Täter die Filiale. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Mitarbeiterin auf, ihm das Geld aus der Kasse zu übergeben. Sie lehnte dies lautstark ab. Daraufhin verließ der Unbekannte die Filiale in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin benötigte keinen Rettungswagen. Der Täter flüchtete ohne Beute.

Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit einem brennenden Schuhpaar, das Zeugen gegen 6.10 Uhr am Wiedauer Weg entdeckten.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

-männlich -europäisches Erscheinungsbild -deutsche Sprache -20-25 Jahre -rund 1,70 Meter groß -dunkle Haare mit Pony -dunkle Hose -dunkle Oberbekleidung mit Kapuze -grünes Halstuch (damit habe er sein Gesicht bedeckt)

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

