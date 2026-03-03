PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, K 2/ Alkoholisiert in den Graben gefahren

POL-COE: Nordkirchen, K 2/ Alkoholisiert in den Graben gefahren
  • Bild-Infos
  • Download

Coesfeld (ots)

Ein 60-jähriger Autofahrer aus Nordkirchen ist am Dienstag (03.03.26) von der K2 abgekommen. Gegen 6.30 Uhr befuhr er die Straße in Richtung Ottmarsbocholt. In Höhe der Einmündung Biefänger Weg beabsichtigt der 60-Jährige, nach rechts abzubiegen. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 0,5 Promille positiv. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Nordkirchener in ein Krankenhaus. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren