Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, K 2/ Alkoholisiert in den Graben gefahren

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Ein 60-jähriger Autofahrer aus Nordkirchen ist am Dienstag (03.03.26) von der K2 abgekommen. Gegen 6.30 Uhr befuhr er die Straße in Richtung Ottmarsbocholt. In Höhe der Einmündung Biefänger Weg beabsichtigt der 60-Jährige, nach rechts abzubiegen. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 0,5 Promille positiv. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Nordkirchener in ein Krankenhaus. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell