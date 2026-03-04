Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stockum/ Auto kollidiert mit Baum

Coesfeld (ots)

Ein Auto ist am Dienstag (03.03.26) mit einem Baum an der alten Gescheraner Straße kollidiert. Gegen 15.45 Uhr befuhr eine 18-jährige Gescheranerin die Straße. Aus bisher nicht bekannten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern sowie einem Baum.

Während die Fahrerin selbstständig das Auto verließ, befreite die Feuerwehr den 18-jährigen Beifahrer aus Gescher. Beide erlitten Verletzungen.

Mit einem Rettungswagen kam die Fahrerin in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber flog den Beifahrer in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme gesperrt.

