Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße/ Auto mit Anhänger beschädigt Bahnschranke

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (04.03.26) eine Bahnschranke an der Seppenrader Straße beschädigt. Gegen 17.30 Uhr wollte ein Auto samt Anhänger den Bahnübergang queren, während sich bereits die Schranken schlossen. Dabei beschädigte der Anhänger die Bahnschranke. Der Verursacher fuhr weiter. Der Anhänger trug die Aufschrift "Hagebaumarkt". Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

