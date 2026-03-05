Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Vorstellung der Verkehrsunfallbilanz durch die Polizei Coesfeld - Einladung an Medienvertreter

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch (11.03.) veröffentlicht das Land NRW die Verkehrsunfallbilanz 2025.

Die Kreispolizeibehörde Coesfeld lädt interessierte Medienvertreter herzlich zur Veröffentlichung der Zahlen für das Kreisgebiet am Mittwoch (11.03.), 14:30 Uhr im Dienstgebäude Coesfeld, Daruper Straße 7, Raum 317 ein.

Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bei der Pressestelle gebeten.

