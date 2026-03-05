PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Rohrkamp/ Schwarzer BMW 320d beschädigt

Coesfeld (ots)

Am Rohrkamp hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen BMW 320d beschädigt. Zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch (04.03.25) und 7 Uhr am Donnerstag (05.03.25) stand das Auto auf einem Parkstreifen. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
