POL-COE: Lüdinghausen, Rohrkamp/ Schwarzer BMW 320d beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in die frühere Schule am Köbbinghof eingebrochen. Zwischen 9.15 Uhr am 27.02.26 und 9.15 Uhr am Dienstag (03.03.26) warfen die Täter Scheiben ein, um ins Innere zu gelangen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

