POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Halterner Straße/ Schwarzer Skoda Fabia beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag (05.03.26) einen schwarzen Skoda Fabia an der Halterner Straße in Hausdülmen beschädigt. Zwischen 14.45 Uhr und 17.50 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
