PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Halterner Straße/ Schwarzer Skoda Fabia beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag (05.03.26) einen schwarzen Skoda Fabia an der Halterner Straße in Hausdülmen beschädigt. Zwischen 14.45 Uhr und 17.50 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 14:03

    POL-COE: Lüdinghausen, Rohrkamp/ Schwarzer BMW 320d beschädigt

    Coesfeld (ots) - Am Rohrkamp hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen BMW 320d beschädigt. Zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch (04.03.25) und 7 Uhr am Donnerstag (05.03.25) stand das Auto auf einem Parkstreifen. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 13:58

    POL-COE: Coesfeld, Köbbinghof/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in die frühere Schule am Köbbinghof eingebrochen. Zwischen 9.15 Uhr am 27.02.26 und 9.15 Uhr am Dienstag (03.03.26) warfen die Täter Scheiben ein, um ins Innere zu gelangen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren