POL-COE: Senden, Bulderner Straße/ Land Rover beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Parkplatz des Cabrio Bades hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (05.03.26) einen Land Rover beschädigt. Passiert ist das zwischen 8.30 Uhr und 10.20 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
