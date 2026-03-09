POL-COE: Dülmen, An der Weberei/ Fenster beschädigt
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben eine Bierflasche durch eine Fensterscheibe einer Kinder und Jugendeinrichtung der neuen Spinnerei geworfen. Zwischen 18 Uhr am Samstag (07.03.26) und 12.45 Uhr am Sonntag (08.03.26) liegt die Tatzeit. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
