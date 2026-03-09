POL-COE: Dülmen, An der Weberei/ Fenster beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Bahnhofsallee in Lette versucht, in ein Haus einzubrechen. Es gelang den Tätern nicht, die Terrassentür aufzuhebeln. Die Tatzeit liegt zwischen 00.00 Uhr am 03.03.26 und 12 Uhr am Freitag (06.03.26). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

