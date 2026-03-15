Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 14.03.2026, kam es zwischen 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Keetstraße in Lohne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß abgeparkter Pkw wurde durch ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken touchiert. Der/die unbekannte Fahrzeugführer/in entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden und dessen Regulierung zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta zu melden (04441 - 9430).

Vechta - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge einer Alkoholbeeinfluss

Am Samstag, den 14.03.2026, gegen 12:45 Uhr, beabsichtigte ein 49-Jähriger aus Bühren mit seinem PKW-Anhänger-Gespann die Zentraldeponie in Vechta über die dortige Schrankenausfahrt zu verlassen. Hierbei fuhr er zunächst gegen die Schranke und beschädigte diese leicht. Als Mitarbeiter der Deponie auf diesen Umstand aufmerksam wurden, versuchte der 49-Jährige über den sich rechts neben der Schrankenausfahrt befindlichen Gehweg auszuweichen und stieß hier mit einem Absperrpoller zusammen.

Der Fahrzeugführer konnte bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Gelände der Deponie festgesetzt werden.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille.

Gegen den nunmehr Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge der Alkoholbeeinflussung eingeleitet. Eine Blutentnahme erfolgte durch einen Arzt auf der Dienststelle des PK Vechta. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt entsprechend untersagt.

Vechta - Verkehrsunfall mit Leichtverletzten unter Beteiligung eines Rettungswagens

Am Samstag, den 14.03.2026, gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 44-jährige Rettungssanitäterin des DRK Cloppenburgs im Rahmen einer Notfallverlegung, vom Cloppenburger Krankenhaus in das Marienhospital Vechta, mit einem Rettungswagen die Oldenburger Straße in Vechta in Fahrtrichtung Innenstadt, unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten. Mit an Bord waren neben einem weiteren Rettungssanitäter und einem Notarzt, noch ein zu behandelnder Säugling und dessen Mutter. Während der Fahrt mit Blaulicht und Martinshorn beabsichtigte die Fahrerin des Rettungswagens die Kreuzung an der Oldenburger Straße/ Lattweg bei Rotlicht geradeaus in Richtung Innenstadt zu überqueren. Zu diesem Zeitpunkt kreuzte von links ein 65-jähriger Vechtaer mit seinem Pkw bei Grünlicht, welcher beabsichtigte geradeaus in den Falkenweg zu fahren. Gegenüber im Falkenweg stand währenddessen eine 56-jährige Vechtaerin mit ihrem Pkw, darauf wartend, dass der Rettungswagen die Kreuzung passiert. Inmitten des Kreuzungsbereichs kam es dann zu einem Zusammenstoß des Rettungswagens mit dem von links kommenden Pkw des 65-Jährigen. Dieser Pkw wurde durch den Aufprall herumgeschleudert und stieß gegen den Pkw der 56-Jährigen.

Alle drei Fahrzeuge wurden durch diesen Verkehrsunfall beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Kreuzungsbereich war somit blockiert, sodass der Verkehr nur bedingt weiterfließen konnte. Der gesamte Kreuzungsbereich wurde zudem durch eine große Menge austretender Betriebsstoffe verunreinigt und musste anschließend durch eine Firma gereinigt werden.

Die Fahrerin des Rettungswagens sowie die 56-jährige Fahrzeugführerin des wartenden Pkws wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden ambulant behandelt.

Gegen die Fahrerin des Rettungswagens wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 14.03.2026, gegen 21:40 Uhr, befuhr ein 21- Jähriger aus Essen (Oldb) mit seinem Pkw den Bokerner Damm in Vechta. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss von BtM

Am Samstag, den 14.03.2026, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 39- jähriger Mann aus der Slowakei mit einem Pkw die Harmer Straße in Bakum. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiter schien er unter der Wirkung von Betäubungsmitteln zu stehen. Ein Vortest verlief positiv.

Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, entsprechende Verfahren eingeleitet.

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