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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl einer Sattelzugmaschine

In der Zeit zwischen Samstag, 14.März 2026 20:00 Uhr bis Sonntag, 15. März 2026 13:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Sattelzugmaschine, welche auf einem Firmengelände in der Wilhelm-Bunsen-Straße abgestellt worden war. Der Schaden dürfte im unteren 6-stelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Insbesondere Anwohner mit einer Videoüberwachung werden gebeten, bei möglichen Hinweisen die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) zu kontaktieren.

Löningen - Brandursache nach Brand in Altenheim geklärt

Am Montag, 09. März 2026 gegen 02:58 Uhr kam es zu einem Brand in einem Altenheim in der St.-Annen-Straße.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6231320

Seitens der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wurden noch am Morgen des 09. März die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen befragt und der Brandort aufgesucht. Die Ermittlungen ergaben einen technischen Defekt im Bereich der Ladetechnik eines Krankenfahrstuhls, welcher zum Zeitpunkt des Brandausbruches geladen worden war. Der Sachverhalt wurde mittlerweile zuständigkeitshalber an die Staatsanwaltschaft Oldenburg abgegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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