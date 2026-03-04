Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Balkonbrand und Einbrüche

Iserlohn (ots)

Gestern Abend brannte es auf einem Balkon an der Langerfeldstraße. Polizei und Feuerwehr kamen gegen 22.55 Uhr zum Einsatzort. Der Brand wurde gelöscht und die Wohnung geräumt. Ein Bewohner wurde leicht verletzt. Nun ermittelt die Kripo zur Brandursache.

In der Nacht auf Montag wurde Am Löbbeckenkopf in eine KiTa eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld. Vermutlich hebelten sie dafür eine Tür auf. In der gleichen Nacht wurde zudem am Kurt-Schuhmacher-Ring eingebrochen. Hier wurde die Tür einer Arztpraxis gewaltsam geöffnet. Es fehlt ebenso Bargeld. Die Kripo ermittelt zu den Fällen und erbittet Hinweise an 02371991990. (lubo)

