PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Balkonbrand und Einbrüche

Iserlohn (ots)

Gestern Abend brannte es auf einem Balkon an der Langerfeldstraße. Polizei und Feuerwehr kamen gegen 22.55 Uhr zum Einsatzort. Der Brand wurde gelöscht und die Wohnung geräumt. Ein Bewohner wurde leicht verletzt. Nun ermittelt die Kripo zur Brandursache.

In der Nacht auf Montag wurde Am Löbbeckenkopf in eine KiTa eingebrochen. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld. Vermutlich hebelten sie dafür eine Tür auf. In der gleichen Nacht wurde zudem am Kurt-Schuhmacher-Ring eingebrochen. Hier wurde die Tür einer Arztpraxis gewaltsam geöffnet. Es fehlt ebenso Bargeld. Die Kripo ermittelt zu den Fällen und erbittet Hinweise an 02371991990. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 09:46

    POL-MK: Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

    Altena (ots) - Eine Seniorin wurde um eine fünfstellige Geldsumme und Goldschmuck gebracht. Gestern Mittag rief die vermeintliche Hausbank bei der alleinstehenden Dame an. Man habe verdächtige Kontobewegungen festgestellt. Ihr sei vorgegaukelt worden, dass beim Geldabheben ihrer Ersparnisse Falschgeld ausgezahlt worden sei. Eine angebliche Bankmitarbeiterin erschien bei der Dame, um das vermeintliche Falschgeld ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 13:17

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Werdohl (ots) - Ort Höhenweg Zeit 03.03.2026, 07:45 Uhr bis 11:00 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 952 Verwarngeldbereich 76 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 83 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde ME (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 09:18

    POL-MK: PKS 2025: Polizei zieht Bilanz

    Märkischer Kreis (ots) - Die Zahl der Straftaten im Märkischen Kreis ist leicht gestiegen, die Aufklärungsquote leicht gesunken, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Der Leitende Polizeidirektor Ralf Wagener und Kriminaldirektor Stefan Winkler stellten in Iserlohn die Zahlen der Kriminalitätsstatistik 2025 vor. Ein Vergleich mit den Landesdaten zeigt: "Im MK lässt es sich sehr sicher leben." So lautete das Fazit von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren