Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Altena (ots)

Eine Seniorin wurde um eine fünfstellige Geldsumme und Goldschmuck gebracht. Gestern Mittag rief die vermeintliche Hausbank bei der alleinstehenden Dame an. Man habe verdächtige Kontobewegungen festgestellt. Ihr sei vorgegaukelt worden, dass beim Geldabheben ihrer Ersparnisse Falschgeld ausgezahlt worden sei. Eine angebliche Bankmitarbeiterin erschien bei der Dame, um das vermeintliche Falschgeld entgegenzunehmen und ihr Bargeld auf Echtheit zu überprüfen. Zudem sei ihr Gold versichert, wenn sie es bei der Bank lagere. So wurden Ersparnisse und Goldschmuck an die falsche "Bankmitarbeiterin" übergeben. Danach schöpfte die Seniorin Verdacht und kontaktierte ihre Bank. Man klärte sie über den Betrug auf und rief die Polizei, die nun zu dem Betrug ermittelt und vor den Betrügern warnt. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell