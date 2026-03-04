PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Altena (ots)

Eine Seniorin wurde um eine fünfstellige Geldsumme und Goldschmuck gebracht. Gestern Mittag rief die vermeintliche Hausbank bei der alleinstehenden Dame an. Man habe verdächtige Kontobewegungen festgestellt. Ihr sei vorgegaukelt worden, dass beim Geldabheben ihrer Ersparnisse Falschgeld ausgezahlt worden sei. Eine angebliche Bankmitarbeiterin erschien bei der Dame, um das vermeintliche Falschgeld entgegenzunehmen und ihr Bargeld auf Echtheit zu überprüfen. Zudem sei ihr Gold versichert, wenn sie es bei der Bank lagere. So wurden Ersparnisse und Goldschmuck an die falsche "Bankmitarbeiterin" übergeben. Danach schöpfte die Seniorin Verdacht und kontaktierte ihre Bank. Man klärte sie über den Betrug auf und rief die Polizei, die nun zu dem Betrug ermittelt und vor den Betrügern warnt. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 13:17

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Werdohl (ots) - Ort Höhenweg Zeit 03.03.2026, 07:45 Uhr bis 11:00 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 952 Verwarngeldbereich 76 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 83 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde ME (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 09:18

    POL-MK: PKS 2025: Polizei zieht Bilanz

    Märkischer Kreis (ots) - Die Zahl der Straftaten im Märkischen Kreis ist leicht gestiegen, die Aufklärungsquote leicht gesunken, bleibt aber auf einem hohen Niveau. Der Leitende Polizeidirektor Ralf Wagener und Kriminaldirektor Stefan Winkler stellten in Iserlohn die Zahlen der Kriminalitätsstatistik 2025 vor. Ein Vergleich mit den Landesdaten zeigt: "Im MK lässt es sich sehr sicher leben." So lautete das Fazit von ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 07:40

    POL-MK: Zeugensuche: Hebelspuren am Büro

    Iserlohn (ots) - Unbekannte hebelten am Wochenende an einem Büroraum an der Erich-Nörrenberg-Straße. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Einbruchs und bittet unter 0237191990 um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren