Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche: Hebelspuren am Büro

Iserlohn (ots)

Unbekannte hebelten am Wochenende an einem Büroraum an der Erich-Nörrenberg-Straße. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Einbruchs und bittet unter 0237191990 um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 03.03.2026 – 07:39

    POL-MK: Faustschlag im Supermarkt / Vandalismus / renitenter Ladendiebstahl

    Lüdenscheid (ots) - Eine Supermarktmitarbeiterin (31) wurde gestern Abend gegen 19.15 Uhr von einem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann habe an der Filiale am Sternplatz demnach mit Ware umhergeworfen und die Angestellte beleidigt. Als sie ihm ein Hausverbot erteilen wollte, habe er zugeschlagen und sei davongegangen. Er wird als 30-40 Jahre ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 15:13

    POL-MK: Unfallflucht auf Parkplatz

    Hemer (ots) - Samstag wurde eine schwarze C-Klasse auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Elsa-Brandström-Straße beschädigt. Zwischen 6-19.10 Uhr entstanden bei ihm eine Delle und Kratzer am Kotflügel. Die Polizei bittet Zeugen unter 0237291990 um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:57

    POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

    Lüdenscheid (ots) - An der Werdohler Straße kam es gestern Abend zwischen 18.30-18.40 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Seat Leon wurde durch einen Mitsubishi SUV beim Rückwärtsausparken an der Front beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Seat Leon entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zwei ...

    mehr
