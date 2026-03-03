Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche: Hebelspuren am Büro
Iserlohn (ots)
Unbekannte hebelten am Wochenende an einem Büroraum an der Erich-Nörrenberg-Straße. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Einbruchs und bittet unter 0237191990 um Hinweise. (lubo)
