POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Werdohl (ots)

Ort Höhenweg

Zeit 03.03.2026, 07:45 Uhr bis 11:00 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 952 Verwarngeldbereich 76 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 83 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde ME (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

