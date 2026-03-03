Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Faustschlag im Supermarkt

Vandalismus

renitenter Ladendiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Eine Supermarktmitarbeiterin (31) wurde gestern Abend gegen 19.15 Uhr von einem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann habe an der Filiale am Sternplatz demnach mit Ware umhergeworfen und die Angestellte beleidigt. Als sie ihm ein Hausverbot erteilen wollte, habe er zugeschlagen und sei davongegangen. Er wird als 30-40 Jahre alt, groß und mit kurzen Haaren beschrieben. Er habe zudem Jeans und eine schwarze Jacke getragen. Die Polizei ermittelt nun zum Sachverhalt. Der Mann war bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verschwunden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 0235190990 entgegen.

An der Düppelstraße wurde über das Wochenende an einem Fenster zu einem Büro gehebelt. Die Täter gelangten nicht ins Gebäude. Am Mittleren Worthhagen wurden in der Nacht auf Montag Steine gegen ein Gebäude geworfen, es entstand Sachschaden. Von Freitag auf Samstag wurde zudem ein Wohnhaus mit Böllern beworfen. Auch hier gibt es nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Nun ermittelt die Kripo und erbittet auch hier Hinweise.

Ein 25-Jähriger aus Halver sorgte für einen Polizeieinsatz in einem Supermarkt an der Knapper Straße. Er wurde gestern gegen 15.50 Uhr bei einem vermeintlichen Ladendiebstahl von Angestellten erwischt. Denen habe er sich widersetzen wollen. Er habe die Mitarbeiter von sich geschubst und sei weggelaufen. Die Polizei eilte hinzu und überwältigte den weglaufenden Halveraner. Danach ging es für ihn weiter zur Polizeiwache, hier folgten kriminalpolizeiliche Maßnahmen. Es wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen die Polizeibeamten, da er sich den Maßnahmen der Beamten körperlich widersetzte. (lubo)

