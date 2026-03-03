PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Faustschlag im Supermarkt
Vandalismus
renitenter Ladendiebstahl

Lüdenscheid (ots)

Eine Supermarktmitarbeiterin (31) wurde gestern Abend gegen 19.15 Uhr von einem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann habe an der Filiale am Sternplatz demnach mit Ware umhergeworfen und die Angestellte beleidigt. Als sie ihm ein Hausverbot erteilen wollte, habe er zugeschlagen und sei davongegangen. Er wird als 30-40 Jahre alt, groß und mit kurzen Haaren beschrieben. Er habe zudem Jeans und eine schwarze Jacke getragen. Die Polizei ermittelt nun zum Sachverhalt. Der Mann war bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verschwunden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 0235190990 entgegen.

An der Düppelstraße wurde über das Wochenende an einem Fenster zu einem Büro gehebelt. Die Täter gelangten nicht ins Gebäude. Am Mittleren Worthhagen wurden in der Nacht auf Montag Steine gegen ein Gebäude geworfen, es entstand Sachschaden. Von Freitag auf Samstag wurde zudem ein Wohnhaus mit Böllern beworfen. Auch hier gibt es nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Nun ermittelt die Kripo und erbittet auch hier Hinweise.

Ein 25-Jähriger aus Halver sorgte für einen Polizeieinsatz in einem Supermarkt an der Knapper Straße. Er wurde gestern gegen 15.50 Uhr bei einem vermeintlichen Ladendiebstahl von Angestellten erwischt. Denen habe er sich widersetzen wollen. Er habe die Mitarbeiter von sich geschubst und sei weggelaufen. Die Polizei eilte hinzu und überwältigte den weglaufenden Halveraner. Danach ging es für ihn weiter zur Polizeiwache, hier folgten kriminalpolizeiliche Maßnahmen. Es wird wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Zudem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen die Polizeibeamten, da er sich den Maßnahmen der Beamten körperlich widersetzte. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 15:13

    POL-MK: Unfallflucht auf Parkplatz

    Hemer (ots) - Samstag wurde eine schwarze C-Klasse auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Elsa-Brandström-Straße beschädigt. Zwischen 6-19.10 Uhr entstanden bei ihm eine Delle und Kratzer am Kotflügel. Die Polizei bittet Zeugen unter 0237291990 um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:57

    POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

    Lüdenscheid (ots) - An der Werdohler Straße kam es gestern Abend zwischen 18.30-18.40 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Seat Leon wurde durch einen Mitsubishi SUV beim Rückwärtsausparken an der Front beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Seat Leon entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zwei ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:45

    POL-MK: Unfallflucht: Zeugen gesucht

    Hemer (ots) - Von Freitag auf Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer den am Fahrbahnrand geparkten, grauen Hyundai des Geschädigten am vorderen linken Kotflügel und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle an der Danziger Straße. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter 02373-90990 bzw. 02373-90997123 in Verbindung zu setzen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren