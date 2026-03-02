Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Unfallflucht: Zeugen gesucht
Hemer (ots)
Von Freitag auf Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer den am Fahrbahnrand geparkten, grauen Hyundai des Geschädigten am vorderen linken Kotflügel und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle an der Danziger Straße. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter 02373-90990 bzw. 02373-90997123 in Verbindung zu setzen. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell