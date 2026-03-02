PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hund angefahren: Zeugensuche nach Fahrerflucht

Iserlohn (ots)

Am Sonntag, den 01.03.2026, kam es gegen 12:05 Uhr "In der Läger", Höhe Heinrich-Sudhaus-Weg, zu einem Unfall, bei dem ein Hund vor ein Auto lief. Der unbekannte Fahrzeugführer kollidierte mit einem plötzlich auf die Fahrbahn laufenden Hund. In Folge dessen wurde der Hund durch die Luft geschleudert und kam neben der Fahrbahn wieder auf. Dem Hundehalter zufolge habe der Fahrzeugführer den Zusammenstoß definitiv wahrnehmen müssen. Es soll sich um einen dunklen VW Tiguan älterer Baureihe mit einem Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis gehandelt haben, der bei dem Unfall an der Front beschädigt wurde. Der Fahrer habe sich dann, nachdem er kurz angehalten habe, in Fahrtrichtung Kesbern entfernt. Der Fahrer / die Fahrerin und Zeugen werden dringend gebeten, sich unter 0237191990 bei der Polizei Iserlohn zu melden. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

