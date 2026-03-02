PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallfluchten: Polizei sucht Zeugen nach Wochenende

Menden (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag wurde ein VW Up am Mänöverweg beschädigt. Der Wagen wurde am hinteren Stoßfänger durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. "Am Wasserrad" kam es zudem am Samstag zwischen 11-11.15 Uhr zur Unfallflucht. Im Tatzeitraum wurde ein am rechten Fahrbahnrand im rückwärtigen Bereich der "Nano"-Apotheke geparkter blauer Fiat Panda an der hinteren, linken Fahrzeugtür durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich auch hier von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Menden (02373/9099-0) oder direkt an das Verkehrskommissariat Menden (02373-9099-7120) zu wenden. (lubo)

