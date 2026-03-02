PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autos beschädigt
Betrug mit Gutscheincodes

Lüdenscheid (ots)

An der Schlachthausstraße wurden in der Nacht auf Freitag zwei Autos beschädigt. Offenbar hat man gegen die Fahrzeuge getreten und sie somit beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter 02351/9099-0 um Hinweise.

Freitagnachmittag wurde die Angestellte eines Geschäftes in der Innenstadt durch Betrüger zur Herausgabe einer dreistelligen Geldsumme gebracht. Man gab sich am Telefon als Gläubiger des Ladeninhabers aus und forderte die Begleichung einer Rechnung. Man habe dies mit dem Betreiber so abgesprochen und die Dame solle Codes von Gutscheinkarten, die im Geschäft verkauft werden, herausgeben. Damit wäre die Sache dann erledigt. So wurden mehrere Gutscheincodes an die Anrufer übermittelt. Der Ladeninhaber erhielt später darüber Kenntnis und erstattete Anzeige. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

