Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale an Dechenhöhle
Iserlohn (ots)

An der Theodor-Fleitmann-Straße ist am Freitagabend gegen 22.30 Uhr ein Mercedes Sprinter abgebrannt. Der Fahrer hatte den Wagen Minuten zuvor am Fahrbahnrand abgestellt. Der Transporter brannte vollständig aus. Aus dem Tank lief Kraftstoff aus, so dass das Feuer auf zwei hinter dem Transporter abgestellte Pkw übergriff. Der direkt hinter dem Sprinter stehende Pkw wurde erheblich, der zweite leicht beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Theodor-Fleitmann-Straße blieb im Bereich der Einmündung Schweriner Straße/ Stettiner Straße vollständig gesperrt. Die Polizei hat das Fahrzeug sicherstellen lassen, um die Brandursache zu klären.

Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen wurde aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Michaelstraße ein E-Bike gestohlen. Es handelt sich um ein Cube Stereo Hybrid ONE 77 ein der Farbe dersertstone'n'black. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. An der Bremsheide wurden am Samstag zwei Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Am Freitag und Samstag haben die Taschendiebe wieder in Iserlohn zugegriffen. Am Freitag gegen 13.20 Uhr suchte ein 89-jähriger Kunde eines Supermarktes am Theodor-Heuss-Ring an der Kasse vergeblich nach seiner Geldbörse, die eigentlich in seiner Umhängetasche stecken sollte. Er meldete den Diebstahl anschließend auf der Polizeiwache. Einer 84-jährigen Kundin wurde am Samstagmorgen der Einkaufswagen samt darin liegender Handtasche gestohlen. Wie sie später der Polizei berichtete, hatte sie ihre Handtasche in den Einkaufswagen gelegt. In der Fleischabteilung ließ sie ihren Wagen kurz aus den Augen und fand ihn danach nicht wieder. Zusammen mit einem Mitarbeiter wurde der gesamte Markt abgesucht, doch der Wagen blieb mitsamt den bereits eingesammelten Waren sowie der Tasche verschwunden. Die Polizei wurde hinzugezogen und nahm eine Anzeige auf. In beiden Fällen leitete die Polizei Fahndungen nach den verloren gegangenen Papieren sowie KUNO-Sperrungen der Bankkarten ein.

In der Nacht zum Samstag sind Diebe in den Gebetsraum eines Kulturzentrums an der Stahlschmeide eingedrungen. Sie entwendeten Staubsauger, Laptoptasche, Stereoanlage und ein Mikrofon.

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Samstag an mehreren Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses an der Schwerter Straße zu schaffen gemacht. Sie versuchten, die Abteile aufzuhebeln. Aus dem Hauseingangsbereich verschwand ein E-Scooter.

Ein stark alkoholisierter, 34-jähriger Mann ist am Freitagabend in den Aufenthaltsraum der Dechenhöhle eingebrochen. Als die Polizeibeamten eintrafen, schrie der Mann sie aus dem Gebäude aus an. Der Mann musste überwältigt und gefesselt zur Wache gebracht werden. Er hatte die Tür zerstört, ein Gemälde an der Wand zerrissen und Pflanzen aus den Kübeln gerissen und zerfetzt. Auf Veranlassung des Ordnungsamtes und nach einer ärztlichen Untersuchung erfolgte eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

