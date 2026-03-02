PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Flammen, Einbruch, Raddiebstahl

Halver (ots)

Auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße brannte am Sonntag gegen 14.15 Uhr ein Mülleimer. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Unbekannte sind zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, in eine Firma am Staklenberg eingebrochen. Sie brachen eine Tür auf und entwendeten diverse Werkzeuge von hohem Wert. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 02353/9199-0.

Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, wurde an der Von-Vincke-Straße ein Cube-Trekkingrad gestohlen. Ein Jugendlicher hatte das Fahrrad gegen 18 Uhr an dem Regenfallrohr eines Hauses befestigt. Später am Abend vergaß er es und ging zu Fuß nach Hause. Am nächsten Morgen lag nur noch das mit einem Schloss am Fahrradständer befestigte Vorderrad auf dem Platz. Der Rest des Trekkingrades war verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Möglicherweise fiel der Täter beim Wegtragen des Fahrrades ohne Vorderreifen auf. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
