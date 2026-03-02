Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bäckereieinbruch und Anhängerdiebstahl

Hemer (ots)

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in eine Bäckerei Im Ohl eingebrochen. Sie beschädigten eine Tür und ein Fenster und verschafften sich Zugang zu den Geschäftsräumen. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme heute Morgen gegen 4 Uhr noch nicht festgestellt werden. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Im Laufe der vergangenen vier bis fünf Wochen wurde an der Altenaer Straße ein Anhänger gestohlen. Der Anhänger stand auf einem Parkstreifen vor dem InduPark und war nach Angaben des Eigentümers mit einem Anhängerschloss gesichert. Es handelt sich einen Anhänger vom Typ Karo Jumbo/Kfz-Beförderung K450 mit Heidelberger Kennzeichen (HD). Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell