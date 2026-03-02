PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe gesucht

Menden (ots)

Vor einem Restaurant am Kirchplatz wurden in der Nacht zum Sonntag vier Lampenschirme gestohlen. Die Kupfer-Lampen waren an der Hausfassade befestigt. Ein schneller Kaffee in einer Tankstelle am Bräukerweg kam einen 47-jährigen Mann am Mittwoch teuer zu stehen. Gegen 6 Uhr genoss er in der Tankstelle einen Kaffee. Als er nachher wieder losfuhr, vergaß er seine Geldbörse mitsamt Geld, Dokumenten, Kredit- und Kundenkarten auf einem Tisch. Ein Unbekannter nahm das Portemonnaie an sich. Die Börse wurde später gefunden und bei der Polizei in Iserlohn abgegeben. Es fehlte nur das Bargeld. Am Freitagabend wurde aus einem unverschlossen auf dem Parkplatz einer Spielhalle an der Holzener Dorfstraße abgestellten Pkw Bargeld gestohlen. Das Geld lag in einer Mappe unter einem Sitz. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

