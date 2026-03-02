Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Motorroller geklaut
Kierspe (ots)
Am Herlinghauser Weg wurde von Samstag auf Sonntag ein Motorroller der Marke Keeway entwendet. Nach ihm wird nun gefahndet. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei unter 02354/9199-0 entgegen. (lubo)
