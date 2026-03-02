POL-MK: Motorroller geklaut

Hemer (ots) - Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in eine Bäckerei Im Ohl eingebrochen. Sie beschädigten eine Tür und ein Fenster und verschafften sich Zugang zu den Geschäftsräumen. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei der Anzeigenaufnahme heute Morgen gegen 4 Uhr noch nicht festgestellt werden. Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. Im Laufe der vergangenen vier bis fünf ...

