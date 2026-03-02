PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorroller geklaut

Kierspe (ots)

Am Herlinghauser Weg wurde von Samstag auf Sonntag ein Motorroller der Marke Keeway entwendet. Nach ihm wird nun gefahndet. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei unter 02354/9199-0 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

