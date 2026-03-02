PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Balve (ots)

Ort Balve-Binolen, Mendener Straße

Zeit 02.03.2026, 07:45 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1436 Verwarngeldbereich 86 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 95 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

