Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Balve (ots)
Ort Balve-Binolen, Mendener Straße
Zeit 02.03.2026, 07:45 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1436 Verwarngeldbereich 86 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 95 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
