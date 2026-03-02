Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Unfallflucht auf Parkplatz
Hemer (ots)
Samstag wurde eine schwarze C-Klasse auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Elsa-Brandström-Straße beschädigt. Zwischen 6-19.10 Uhr entstanden bei ihm eine Delle und Kratzer am Kotflügel. Die Polizei bittet Zeugen unter 0237291990 um Hinweise. (lubo)
