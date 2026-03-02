Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Lüdenscheid (ots)

An der Werdohler Straße kam es gestern Abend zwischen 18.30-18.40 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Seat Leon wurde durch einen Mitsubishi SUV beim Rückwärtsausparken an der Front beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Seat Leon entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zwei unbekannte Zeugen beobachteten den Unfall und meldeten diesen dankenswerterweise dem geschädigten Fahrzeughalter. Dieser versäumte jedoch sich die Daten der Zeugen und nähere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug geben zu lassen. Es wird gebeten, dass sich die beiden Zeugen, als auch weitere Zeugen, unter 0235190990 bei der Polizei melden.(lubo)

