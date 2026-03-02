PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Lüdenscheid (ots)

An der Werdohler Straße kam es gestern Abend zwischen 18.30-18.40 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Seat Leon wurde durch einen Mitsubishi SUV beim Rückwärtsausparken an der Front beschädigt. Der oder die Verursacher/in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Seat Leon entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zwei unbekannte Zeugen beobachteten den Unfall und meldeten diesen dankenswerterweise dem geschädigten Fahrzeughalter. Dieser versäumte jedoch sich die Daten der Zeugen und nähere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug geben zu lassen. Es wird gebeten, dass sich die beiden Zeugen, als auch weitere Zeugen, unter 0235190990 bei der Polizei melden.(lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 13:45

    POL-MK: Unfallflucht: Zeugen gesucht

    Hemer (ots) - Von Freitag auf Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer den am Fahrbahnrand geparkten, grauen Hyundai des Geschädigten am vorderen linken Kotflügel und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle an der Danziger Straße. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter 02373-90990 bzw. 02373-90997123 in Verbindung zu setzen. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:09

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Balve (ots) - Ort Balve-Binolen, Mendener Straße Zeit 02.03.2026, 07:45 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1436 Verwarngeldbereich 86 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 4 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 95 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo) Rückfragen von Medienvertretern ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:44

    POL-MK: Unfallfluchten: Polizei sucht Zeugen nach Wochenende

    Menden (ots) - Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag wurde ein VW Up am Mänöverweg beschädigt. Der Wagen wurde am hinteren Stoßfänger durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. "Am Wasserrad" kam es zudem am Samstag zwischen 11-11.15 Uhr zur Unfallflucht. Im Tatzeitraum wurde ein am rechten Fahrbahnrand im rückwärtigen Bereich der "Nano"-Apotheke geparkter blauer Fiat Panda an der hinteren, linken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren