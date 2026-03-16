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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 15. März 2026 gegen 19:37 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Visbek mit seinem Pkw den Corveyweg, als er durch Kräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein des 54-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Samstag, 14. März 2026 20:00 Uhr bis Sonntag, 15. März 2026 06:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Ford Focus in grau. Der Pkw war vor einem Wohnhaus in der Hermann-Ehlers-Straße abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von c. 4.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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