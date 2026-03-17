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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kupferkabel entwendet

In der Zeit von Freitag, 13. März 2026 14:00 Uhr bis Montag, 16. März 2026 08:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Bürgerparkstraße, verschafften sich Zugang zum Gelände und entwendeten diverse Kupferkabel und beschädigten Travos. Es entstand ein Schaden im unteren 6-stelligen Bereich. In der Nacht vom 14. März 2026 auf Sonntag, 15. März 2026 wurden Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg bereits auf einen versuchten Diebstahl aufmerksam. Gegen 00:17 Uhr stellten sie eine männliche Person auf dem Firmengelände fest. Die Person konnte sich jedoch einer Kontrolle durch Flucht zu Fuß entziehen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 07. März 2026 10:30 Uhr bis Montag, 09. März 2026 07:15 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Tartanbahn einer Schule in der Straße Wallgärten. Durch den Anzeigenerstatter konnten mehrere Brandstellen entdeckt werden. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Dieseldiebstahl

Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit zwischen Freitag, 13. März 2026 13:00 Uhr und Montag, 16. März 2026 07:00 Uhr an zwei Baustellenfahrzeuge, die in einer Baustelle in der Osnabrücker Straße abgestellt worden waren. Es werden ca. 150 Liter Diesel entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in Lagerhalle

In der Zeit zwischen Freitag, 13. März 2026 15:00 Uhr bis Montag, 16. März 2026 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Lagerhalle in der Bürgerparkstraße, verschafften sich gewaltsam Zugang und durchsuchten die Halle. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher flüchtig

Am Montag, 16. März 2026 gegen 10:50 Uhr befuhr ein 78-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg entlang der Hagenstraße, Fahrtrichtung Emsteker Straße. In Höhe einer Arztpraxis fuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Transporter vom Parkplatz und touchierte hierbei den 78-Jährigen. Hierdurch stürzte der 78-Jährige und wurde leicht verletzt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 16. März 2026 gegen 12:23 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw die Cloppenburger Straße in Richtung Cloppenburg. Ein 57-jähriger Mann aus Barßel befuhr mit seinem Lkw von der Feldstraße auf die Cloppenburger Straße in Richtung Ortskern. Der derzeit unbekannte kam mit seinem Lkw auf die Gegenfahrbahn, der 57-Jährige musste ausweichen und touchierte die Leitplanke. Es entstand ein Schaden von 5.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/94122-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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