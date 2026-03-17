Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Sonntag, 15. März 2026 gegen 19:37 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann aus Visbek mit seinem Pkw den Corveyweg, als er durch Kräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein des 54-Jährigen wurde beschlagnahmt. ...

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