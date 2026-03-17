Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Saterland - Diebstahl einer Handtasche
Am Freitag, 13. März 2026 in der Zeit zwischen 08:00 Uhr bis 08:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in eine Wohnung in der Hauptstraße, OT Scharrel, und entwendeten persönliche Gegenstände. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.: 04498/92377-0) entgegen.
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