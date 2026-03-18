Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Dienstag, 17. März 2026 gegen 13:20 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, wie ein an der Ampelanlage wartender Fahrzeugführer soeben eine weißliche Substanz konsumierte. Er meldete die Beobachtung, Einsatzkräfte der Polizei konnten das Fahrzeug wenig später auf der B 72 kontrollieren. Es wurde ein Drogenvortest ...

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