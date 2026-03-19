Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - vers. Kupferdiebstahl

Bislang unbekannte Täter versuchten am Dienstag, 17. März 2026 in der Zeit zwischen 06:30 Uhr bis 16:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an eine Historische Scheune in der Ahauser Straße und versuchten die Kupferfallrohre zu entwenden. Dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/924700) entgegen.

Cloppenburg - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 17. März 2026 17:00 Uhr bis Mittwoch, 18. März 2026 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter über 1.000 Liter Diesel von einer Baustelle an der B 213. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 18. März 2026 in der Zeit zwischen 09:15 Uhr bis 09:45 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Skoda Yeti in schwarz, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Angelbecker Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

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