PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: 56-Jähriger schlägt Autoscheibe ein und stiehlt Handtasche - Vorläufige Festnahme

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Gestern Nachmittag (21. März) schlug ein 56-jähriger Türke an der Teichstraße die Scheibe eines PKW ein und stahl daraus eine Handtasche. Weil zwei Zeuginnen schnell reagierten, konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden.

Gegen 16:50 Uhr ging bei der Leitstelle der Notruf ein, dass ein Mann an der Teichstraße die Seitenscheibe eines roten Renault Clio eingeschlagen habe. Die beiden Zeuginnen, die das gemeldet hatten, folgten dem Tatverdächtigen mit einigem Abstand und unbemerkt, so dass dieser kurze Zeit später an der Rathenaustraße festgenommen werden konnte. Bei ihm fanden die Polizeibeamten die gestohlene Handtasche sowie einen Nothammer.

Der 56-Jährige ist bereits mehrfach wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen in Erscheinung getreten. Ob er möglicherweise für einen weiteren Diebstahl aus einem weißen Honda in der Gemarkenstraße (Holsterhausen) gegen 15:00 Uhr verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 22.03.2026 – 12:46

    POL-E: Essen: 36-Jähriger beschädigt beim Autounfall sechs geparkte Wagen - Keine Verletzten

    Essen (ots) - 45327 E.-Katernberg: Heute Nacht (22. März, gegen 2:30 Uhr) verlor ein 36-Jähriger auf der Gelsenkirchener Straße offenbar die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen sechs geparkte Autos. Verletzt wurde dabei niemand. Der 36-Jährige war auf der Gelsenkirchener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er etwa in Höhe der Alten ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 12:28

    POL-E: Essen: 43-jähriger Nezar A. aus Essen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

    Essen (ots) - 45359 E.-Frintrop: Seit gestern (19. März) wird der 43-jährige Nezar A. vermisst. Der Essener ist nicht orientiert. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Mann. Gegen 8:30 Uhr verließ der Vermisste seine Wohnanschrift, um zu Fuß zu einem Lebensmitteldiscounter an der Frintroper Straße / Himmelpforten zu gehen. Daraufhin kehrte er nicht mehr ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 12:25

    POL-E: Essen: Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall eskaliert - Zeugenaufruf

    Essen (ots) - 45326 E.-Altenessen-Süd: Nach einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Stauderstra-ße/Schwarze Straße am Donnerstagabend (19. März) sucht die Polizei nach Zeugen. Nach-dem ein Pedelec-Fahrer von einem Pkw erfasst worden war, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten - unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, wer das Fahrzeug des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren