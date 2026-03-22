Polizei Essen

POL-E: Essen: 56-Jähriger schlägt Autoscheibe ein und stiehlt Handtasche - Vorläufige Festnahme

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Gestern Nachmittag (21. März) schlug ein 56-jähriger Türke an der Teichstraße die Scheibe eines PKW ein und stahl daraus eine Handtasche. Weil zwei Zeuginnen schnell reagierten, konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden.

Gegen 16:50 Uhr ging bei der Leitstelle der Notruf ein, dass ein Mann an der Teichstraße die Seitenscheibe eines roten Renault Clio eingeschlagen habe. Die beiden Zeuginnen, die das gemeldet hatten, folgten dem Tatverdächtigen mit einigem Abstand und unbemerkt, so dass dieser kurze Zeit später an der Rathenaustraße festgenommen werden konnte. Bei ihm fanden die Polizeibeamten die gestohlene Handtasche sowie einen Nothammer.

Der 56-Jährige ist bereits mehrfach wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen in Erscheinung getreten. Ob er möglicherweise für einen weiteren Diebstahl aus einem weißen Honda in der Gemarkenstraße (Holsterhausen) gegen 15:00 Uhr verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen./SyC

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