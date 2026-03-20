Polizei Essen

POL-E: Essen: Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall eskaliert - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Nach einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Stauderstra-ße/Schwarze Straße am Donnerstagabend (19. März) sucht die Polizei nach Zeugen. Nach-dem ein Pedelec-Fahrer von einem Pkw erfasst worden war, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten - unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, wer das Fahrzeug des Unfallverursachers gefahren hat.

Gegen 19:25 Uhr befuhr ein 59-Jähriger auf seinem Pedelec die Stauderstraße in Fahrtrichtung Altenessen. Er wurde auf Höhe der Schwarze Straße von einem Pkw erfasst und verletzte sich bei dem Sturz leicht. Durch den Aufprall löste sich von dem weißen Jaguar XF das Kennzeichen und der Unfallverursacher entfernte sich in Fahrtrichtung Altenessener Straße vom Unfallort.

Dem verletzten Pedelec-Fahrer wurde von Zeugen aufgeholfen und er nahm das Kennzeichen des Unfallfahrzeugs an sich. Genau das wurde ihm kurz darauf zum Verhängnis, als der 42-jährige Fahrzeughalter (afghanisch) des Fahrzeugs zu Fuß zur Unfallstelle zurückkehrte und das Kennzeichen seines PKWs wiederhaben wollte.

Zwischen beiden Beteiligten entstand eine körperliche Auseinandersetzung, bei der beide Personen leicht verletzt worden sind. Unter anderem soll der Fahrzeughalter den 59-Jährigen mit dem Kennzeichen geschlagen haben.

Den eingesetzten Beamten ergaben sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Alkoholisierung des 42-jährigen Halters. Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen ist, dass es sich bei ihm um den Fahrer handelt, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Zusätzlich sucht die Polizei daher nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben dazu machen können, wer am Steuer des unfallverursachenden Pkws gesessen hat. Zeugen, die Hinweise zur Personenbeschreibung, bzw. dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. /LG

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