Polizei Essen

POL-E: Essen: Dreiste Diebe entwenden in zwei Fällen Schrott-Container - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45356 E.-Bochold/45356 E.-Bergeborbeck: In den vergangenen Tagen stahlen Unbekannte Schrott-Container von einer Baustelle auf der Zinkstraße und einem Firmengelände an der Hafenstraße. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Heute Morgen (18. März) wurde die Polizei gegen 6 Uhr zu einer Baustelle auf der Zinkstraße gerufen. Dort war ein Container (10 Kubikmeter) aufgebrochen und der darin befindliche Kupferschrott gestohlen worden. Ein weiterer Container (40 Kubikmeter) war samt Inhalt entwendet worden. Um auf die Baustelle zu gelangen, hatten die Tatverdächtigen ein Gittertor aufgebrochen. Der Container muss durch einen Lastwagen abtransportiert worden sein.

Bereits vergangenen Montagabend (9. März) hatten Unbekannte von einem Firmengelände an der Hafenstraße ebenfalls einen Container mit mehreren Tonnen Metallschrott gestohlen. Auf der Videoüberwachung ist zu sehen, wie ein LKW gegen 19:45 Uhr auf das Gelände fährt, den Container auflädt und in unbekannte Richtung davonfährt.

Das ermittelnde Kommissariat sucht nun Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben und Hinweise zu der Tat/den Tatverdächtigen geben können. Diese erbittet die Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de./SyC

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