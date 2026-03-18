Polizei Essen

POL-E: Essen: Zeugen nach Verkehrsunfall in Kray gesucht

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Nach einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Krayer Straße/Korthover Weg am Sonntagabend (15. März) sucht die Polizei nach Zeugen. Bei dem Unfall wurde ein Mann leicht verletzt, zwei Männer entfernten sich vom Unfallort - unklar ist, wer von ihnen gefahren ist. Gegen 22 Uhr kam es an der Kreuzung Krayer Straße/Korthover Weg zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Ein 24 Jahre alter Opel-Fahrer fuhr über den Korthover Weg in Richtung Rodenseelstraße. An der Kreuzung mit der Krayer Straße kam ihm ein Citroen entgegen, welcher nach links in die Krayer Straße abbiegen wollte. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Wagen. Der Opel-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Zeugen konnten beobachten, wie zwei Männer aus dem Citroen stiegen und sich vom Unfallort entfernten. Die alarmierte Polizei konnte die beiden Männer in der Nähe der Unfallstelle ausfindig machen. Es handelt sich um zwei Georgier im Alter von 39 und 48 Jahren ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Da unklar ist, wer von beiden den Wagen gefahren ist, bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de ./bw

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