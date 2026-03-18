Polizei Essen

POL-E: Essen: 35-Jähriger nach Verkehrsunfall mit LKW lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck-Mitte: Gestern Morgen (17. März) wurde ein 35-jähriger Mann an der Schloßstraße zwischen einem Metalltor und einem LKW eingeklemmt - dessen Fahrer hatte ihn offenbar beim Rangieren übersehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 7:15 Uhr befand sich ein LKW im Bereich der Feuerwehreinfahrt einer dortigen Schule. Als der 64-jährige Fahrer das Fahrzeug rückwärts aus der Einfahrt setzte, übersah er nach bisherigen Erkenntnissen seinen 35-jährigen Beifahrer, der sich rechts neben dem LKW befand. Der Mann wurde zwischen dem Fahrzeug und einem Metalltor eingeklemmt.

Der 35-jährige Bochumer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren am Unfallort. Der beteiligte LKW wurde sichergestellt. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Das Verkehrskommissariat sucht nun Zeugen des Unfalls. Wenn Sie sich gegen 7:15 Uhr im Bereich der Schloßstraße aufgehalten haben und den Vorfall beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

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