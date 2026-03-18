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POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Polizei bietet wieder Pedelec-Trainings für Erwachsene an

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Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiete/45658 MH.-Stadtgebiete: Die Polizei Essen bietet in Kooperation mit der Stadt Essen und Verkehrswacht Essen ab sofort wieder kostenlose Pedelec-Kurse für Erwachsene an. Auch im vergangenen Jahr kam es zu zahlreichen Verkehrsunfällen, bei denen Pedelec-Fahrer teils schwere Verletzungen erlitten haben.

Die Unterschiede zwischen einem Fahrrad und einem Pedelec sind größer, als es vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag. So beschleunigen Pedelecs viel schneller, sie sind zudem deutlich schwerer und bremsen langsamer. Unsicherheiten und Fahrfehler führen auf einem Pedelec dementsprechend zu wesentlich schwerwiegenderen Folgen.

Die Kurse vermitteln theoretische Grundlagen und legen den Schwerpunkt auf praktische Übungen zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr. Sie finden regelmäßig montags (außer an Feiertagen) in der Zeit von 13:00 bis 15:00 Uhr, auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule in der Gruga, Am Grugapark 14 und Umgebung statt. Teilnahme müssen ihr eigenes Pedelec mitbringen, zudem besteht Helmpflicht. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Der erste Trainingstermin ist der 30. März 2026 und geplant ist die Kursreihe bis zum Beginn der Herbstferien (05. Oktober 2026).

Anmeldungen und weitere Informationen: Verkehrsunfallprävention der Polizei Essen, PHK Ruhl, Tel: 0201/ 829 4137, E-Mail: vupo.essen@polizei.nrw.de

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