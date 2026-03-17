Polizei Essen

POL-E: Essen: Unfallflucht nach Kollision mit Kleinkraftrad - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45127 E.-Ostviertel:

Am Donnerstagmittag (26. Februar) kam es im Kreuzungsbereich Gerlingstraße/Goldschmidtstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkraftrad von einem Pkw touchiert wurde. Ein 64-jähriger Mann wurde dabei leicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 12:10 Uhr fuhr der 64-jährige Essener mit seinem Kleinkraftrad auf der Gerlingstraße in Fahrtrichtung Burggrafenstraße. An der Kreuzung Gerlingstraße/Goldschmidtstraße hielt er vor einer roten Ampel. Neben ihm, auf der Linksabbiegerspur, stand ein Pkw.

Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhr der Pkw entgegen der Fahrtrichtung der Linksabbiegerspur geradeaus weiter. Im weiteren Verlauf kam es im Bereich einer Fahrbahnverengung zur Kollision mit dem Kleinkraftrad. Der 64-Jährige stürzte daraufhin und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug.

Der Mann verletzte sich leicht und wurde vor Ort rettungsdienstlich behandelt. Anschließend brachte man ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Fahrer des Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zu dem Kennzeichen des Autos oder zur Identität des Fahrers machen kann, wird gebeten sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /ruh

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