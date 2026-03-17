Polizei Essen

POL-E: Essen: Juwelier in der Innenstadt ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Freitagabend (13. März) wurde ein Juwelier auf der Kettwiger Straße ausgeraubt. Die Täter konnten mitsamt Beute flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Mitarbeiter (61) hatte sein Geschäft gegen 19 Uhr verlassen und wollte in einem Parkhaus in der Innenstadt in seinen Wagen steigen. Plötzlich liefen zwei Unbekannte auf ihn zu. Während der eine Täter ihn niederschlug, bedrohte der andere ihn mit einer Schusswaffe. Sie forderten den Mann auf, mit ihnen in seinen Wagen zu steigen und fuhren zunächst auf die Autobahn. Kurze Zeit später fuhren sie dann zum Juweliergeschäft. In der Akazienallee stellten sie den PKW gegen 20 Uhr ab und liefen zum Geschäft. Dort musste der 61-Jährige aufschließen, den Alarm deaktivieren und den Tatverdächtigen den Tresor öffnen. Mitsamt großer Beute flohen die beiden Tatverdächtigen.

Eine durch die Polizei sofort eingeleitete Fahndung war nicht erfolgreich. Nun sucht das ermittelnde Kriminalkommissariat nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Diese erbittet die Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de./SyC

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