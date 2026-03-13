Polizei Essen

POL-E: Essen: 86-jähriger Mann wegen Exhibitionismus und sexueller Übergriffe festgenommen - BAO Herkules ermittelt

Essen (ots)

45276 E.-Steele/45277 E.-Überruhr-Hinsel: Heute Vormittag (13. März) wurde ein 86-jähriger Mann (deutsch) aus Überruhr festgenommen - er soll in den vergangenen Tagen mehrfach exhibitionistische Handlungen und sexuelle Übergriffe begangen haben.

Der 86-Jährige soll am vergangenen Wochenende in einem Pflegeheim in Überruhr-Hinsel Seniorinnen umarmt und im Intimbereich angefasst haben. Zudem soll der Mann im Außenbereich eines Pflegeheims in Steele eine Frau aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen.

Außerdem soll der 86-Jährige in dieser Woche mehrfach Kinder in Steele und Überruhr-Hinsel angesprochen haben. Dabei soll er Kindern sein Geschlechtsteil gezeigt oder sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wird der Tatverdächtige noch heute einem Haftrichter vorgeführt.

Zudem kam es in Überruhr-Hinsel heute Morgen (13. März) zu einem weiteren Fall, in dem zwei Kinder auf dem Schulweg von einem Mann angesprochen wurden. Auch hier konnte durch die BAO Herkules bereits ein Tatverdächtiger (65/deutsch) ermittelt werden./SyC

