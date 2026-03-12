Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Diebstahlversuch im Drogeriemarkt - Fotofahndung

Essen (ots)

45476 MH.-Styrum:

Am Freitagmittag (2. August 2024) versuchten drei Männer Waren im Wert eines mittleren dreistelligen Betrags aus einem Drogeriemarkt an der Heidestraße zu stehlen. Einer der Tatverdächtigen konnte von einem Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den beiden flüchtigen Tatverdächtigen.

Gegen 12 Uhr beobachtete der Ladendetektiv des Drogeriemarktes über die Videoüberwachung, wie drei Männer Waren in eine Tasche steckten. Kurz darauf begab er sich in den Verkaufsraum und sprach das Trio an. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich der Detektiv leicht verletzte. Einen der Tatverdächtigen konnte er dennoch bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festhalten. Die beiden anderen Männer flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Bei dem Tatverdächtigen, der bis zum Eintreffen der Polizei von dem Ladendetektiv festgehalten wurde, handelt es sich um einen 41-Jährigen mit georgischer Staatsangehörigkeit, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

Der Polizei liegen Bilder der beiden flüchtigen Tatverdächtigen vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben sind. Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/197618

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

