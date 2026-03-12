PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Diebstahlversuch im Drogeriemarkt - Fotofahndung

Essen (ots)

45476 MH.-Styrum:

Am Freitagmittag (2. August 2024) versuchten drei Männer Waren im Wert eines mittleren dreistelligen Betrags aus einem Drogeriemarkt an der Heidestraße zu stehlen. Einer der Tatverdächtigen konnte von einem Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den beiden flüchtigen Tatverdächtigen.

Gegen 12 Uhr beobachtete der Ladendetektiv des Drogeriemarktes über die Videoüberwachung, wie drei Männer Waren in eine Tasche steckten. Kurz darauf begab er sich in den Verkaufsraum und sprach das Trio an. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich der Detektiv leicht verletzte. Einen der Tatverdächtigen konnte er dennoch bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festhalten. Die beiden anderen Männer flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Bei dem Tatverdächtigen, der bis zum Eintreffen der Polizei von dem Ladendetektiv festgehalten wurde, handelt es sich um einen 41-Jährigen mit georgischer Staatsangehörigkeit, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

Der Polizei liegen Bilder der beiden flüchtigen Tatverdächtigen vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben sind. Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/197618

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 12:25

    POL-E: Essen: Unbekannter entblößt sich in S-Bahn - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45276 E.-Freisenbruch: Am Abend des 27. September 2024 entblößte sich ein Unbekannter in der S-Bahn S1. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach dem Exhibitionisten. Eine 24-jährige Essenerin befand sich gegen 20:30 Uhr in der S1 auf dem Weg von Dortmund nach Essen, als der Unbekannte sich entblößte und onanierte. Dabei wurde er von der ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 12:25

    POL-E: Essen: Festnahme nach Altöldiebstahl: Restaurantinhaber beobachtet Diebe live

    Essen (ots) - 45329 E-Vogelheim: Auf frischer Tat ertappt hat ein Restaurantinhaber gestern Morgen (11. März) zwei Diebe, welche dabei waren, Fässer mit Altöl vom Grundstück zu stehlen. Wenig später klickten die Handschellen. Gegen 4:25 Uhr sah der 22-jährige Inhaber des Restaurants an der Vogelheimer Straße per Live-Überwachung, dass zwei unbekannte Männer ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 11:20

    POL-E: Essen: E-Scooter-Fahrerin stürzt nach Berührung mit Pkw - Polizei sucht Unfallfahrer

    Essen (ots) - 45127 E.-Ostviertel: Am Mittwochabend (11. März 2026) kam es auf der Goldschmidtstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und der Fahrerin eines E-Scooters. Die E-Scooter-Fahrerin wurde von dem Auto touchiert, stürzte und verletzte sich leicht. Der Wagen setzte seine Fahrt fort. Gegen 22:15 Uhr fuhr eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin vom Hauptbahnhof ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren