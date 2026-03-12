PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter entblößt sich in S-Bahn - Fotofahndung

Essen (ots)

45276 E.-Freisenbruch: Am Abend des 27. September 2024 entblößte sich ein Unbekannter in der S-Bahn S1. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach dem Exhibitionisten.

Eine 24-jährige Essenerin befand sich gegen 20:30 Uhr in der S1 auf dem Weg von Dortmund nach Essen, als der Unbekannte sich entblößte und onanierte. Dabei wurde er von der Videoüberwachung aufgezeichnet. Fotos und eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/197555

Das Kriminalkommissariat 12 fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder seinen Aufenthaltsort? Hinweise erbittet die Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

