POL-E: Essen: Unbekannter entblößt sich in S-Bahn - Fotofahndung

Essen (ots)

45276 E.-Freisenbruch: Am Abend des 27. September 2024 entblößte sich ein Unbekannter in der S-Bahn S1. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach dem Exhibitionisten.

Eine 24-jährige Essenerin befand sich gegen 20:30 Uhr in der S1 auf dem Weg von Dortmund nach Essen, als der Unbekannte sich entblößte und onanierte. Dabei wurde er von der Videoüberwachung aufgezeichnet. Fotos und eine nähere Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/197555

Das Kriminalkommissariat 12 fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder seinen Aufenthaltsort? Hinweise erbittet die Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de./SyC

