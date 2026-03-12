Polizei Essen

POL-E: Essen: Festnahme nach Altöldiebstahl: Restaurantinhaber beobachtet Diebe live

Essen (ots)

45329 E-Vogelheim: Auf frischer Tat ertappt hat ein Restaurantinhaber gestern Morgen (11. März) zwei Diebe, welche dabei waren, Fässer mit Altöl vom Grundstück zu stehlen. Wenig später klickten die Handschellen.

Gegen 4:25 Uhr sah der 22-jährige Inhaber des Restaurants an der Vogelheimer Straße per Live-Überwachung, dass zwei unbekannte Männer Fässer mit Altöl von seinem Gelände verluden. Der Essener und zwei weitere Mitarbeiter des Restaurants begaben sich umgehend zur Tatörtlichkeit und konnten die beiden Diebe nach kurzer Verfolgung stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Bei dem Diebes-Duo handelt es sich um zwei Bulgaren: Der 25-Jährige ist ohne festen Wohnsitz und der 43-Jährige ist in Duisburg wohnhaft. Die beiden waren mit einem Ford Transit unterwegs, in dem sich weitere, mutmaßlich gestohlene Ölfässer befanden. Einen Nachweis, woher die Fässer stammen, konnte das Duo nicht vorlegen. Des Weiteren besitzt der 25-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis.

Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Beide erwartet eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der 25-Jährige erhält zudem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen fehlender Ladungssicherung und weil er gegen das Gefahrgutbeförderungsgesetz verstoßen hat. /aro

