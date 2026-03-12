PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Festnahme nach Altöldiebstahl: Restaurantinhaber beobachtet Diebe live

Essen (ots)

45329 E-Vogelheim: Auf frischer Tat ertappt hat ein Restaurantinhaber gestern Morgen (11. März) zwei Diebe, welche dabei waren, Fässer mit Altöl vom Grundstück zu stehlen. Wenig später klickten die Handschellen.

Gegen 4:25 Uhr sah der 22-jährige Inhaber des Restaurants an der Vogelheimer Straße per Live-Überwachung, dass zwei unbekannte Männer Fässer mit Altöl von seinem Gelände verluden. Der Essener und zwei weitere Mitarbeiter des Restaurants begaben sich umgehend zur Tatörtlichkeit und konnten die beiden Diebe nach kurzer Verfolgung stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Bei dem Diebes-Duo handelt es sich um zwei Bulgaren: Der 25-Jährige ist ohne festen Wohnsitz und der 43-Jährige ist in Duisburg wohnhaft. Die beiden waren mit einem Ford Transit unterwegs, in dem sich weitere, mutmaßlich gestohlene Ölfässer befanden. Einen Nachweis, woher die Fässer stammen, konnte das Duo nicht vorlegen. Des Weiteren besitzt der 25-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis.

Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Beide erwartet eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der 25-Jährige erhält zudem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen fehlender Ladungssicherung und weil er gegen das Gefahrgutbeförderungsgesetz verstoßen hat. /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 11:20

    POL-E: Essen: E-Scooter-Fahrerin stürzt nach Berührung mit Pkw - Polizei sucht Unfallfahrer

    Essen (ots) - 45127 E.-Ostviertel: Am Mittwochabend (11. März 2026) kam es auf der Goldschmidtstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und der Fahrerin eines E-Scooters. Die E-Scooter-Fahrerin wurde von dem Auto touchiert, stürzte und verletzte sich leicht. Der Wagen setzte seine Fahrt fort. Gegen 22:15 Uhr fuhr eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin vom Hauptbahnhof ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 14:43

    POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Polizei stellt Verkehrsunfallbilanz für 2025 vor

    Essen (ots) - 45131 E.-Rüttenscheid: Bei einer Pressekonferenz hat die Polizei am heutigen Mittwoch (11. März 2026) die Verkehrsunfallstatistik 2025 für die Städte Essen und Mülheim an der Ruhr vorgestellt. Der Leiter der Direktion Verkehr, Carsten Hamann, erläuterte die wichtigsten Entwicklungen des vergangenen Jahres und stellte einige polizeiliche Maßnahmen ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 11:20

    POL-E: Mülheim an der Ruhr: Trio tritt nach verbotenem Kfz-Rennen den Heimweg zu Fuß an

    Essen (ots) - 45473 MH-Altstadt: Einsatzkräfte der Polizei Essen beobachteten drei junge Männer bei einem verbotenem Kraftfahrzeugrennen am Dienstagabend (10. März) in Mülheim an der Ruhr. Ergebnis: Es ging ohne Autos und Führerschein nach Hause. Gegen 22:22 Uhr fuhren die Beamten auf der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, als ihnen drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren