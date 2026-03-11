Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Trio tritt nach verbotenem Kfz-Rennen den Heimweg zu Fuß an

Essen (ots)

45473 MH-Altstadt: Einsatzkräfte der Polizei Essen beobachteten drei junge Männer bei einem verbotenem Kraftfahrzeugrennen am Dienstagabend (10. März) in Mülheim an der Ruhr. Ergebnis: Es ging ohne Autos und Führerschein nach Hause.

Gegen 22:22 Uhr fuhren die Beamten auf der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, als ihnen drei hochmotorisierte Fahrzeuge auf dem linken Fahrstreifen auffielen. Es handelte sich dabei um einen BMW, einen Porsche und einen Mercedes. Die Autofahrer beschleunigten ihre Fahrzeuge dabei stark und ließen die Motoren aufheulen. Die Polizisten fuhren hinterher.

In Höhe der Einmündung zur Sandstraße scherte der Porschefahrer aus und überholte den vor ihm fahrenden BMW und Mercedes von rechts. Währenddessen beschleunigte der Mercedesfahrer sein Fahrzeug, augenscheinlich um mit dem Porschefahrer mitzuhalten. Der Fahrer des BMW gab ebenfalls Gas, um zu den vor ihm fahrenden Autos aufzuschließen. Sie fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. An der Ampel zur Einmündung Aktienstraße hielten die drei an der roten Ampel an. Die Polizisten fuhren mit eingeschaltetem Blaulicht vor das Trio und hinderten sie so an der Weiterfahrt.

Mithilfe hinzugerufener Kräfte fand eine Verkehrskontrolle statt. Den Porsche fuhr ein 24-jähriger Bulgare, den Mercedes ein 23-jähriger Bulgare und den BMW ein ebenfalls 23-jähriger Bulgare. Alle drei sind wohnhaft in Duisburg. Im Porsche befanden sich zudem drei junge Männer im Alter von 16, 18 und 19 Jahren. Vor Ort durchgeführte freiwillige Atemalkohol- sowie Drogenvortests verliefen bei allen Fahrern negativ. Der BMW, der Mercedes und der Porsche wurden sichergestellt, ebenso die drei Führerscheine der Fahrer. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle entlassen. Das Trio erhält jeweils eine Anzeige wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kfz-Rennen (§ 315 d StGB). /aro

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell