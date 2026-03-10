PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter raubt Bargeld und Zigaretten aus Kiosk - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel:

Am Montagabend (9. März) raubte ein bislang unbekannter Mann Bargeld und Zigarettenschachteln aus einem Kiosk an der Steinstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:30 Uhr öffnete der Kioskinhaber dem unbekannten Mann die Tür seines Ladens, nachdem dieser angab, sich die Chipsauswahl ansehen zu wollen. Üblicherweise verkauft der Essener seine Waren ausschließlich über das Verkaufsfenster. Plötzlich drohte der Unbekannte dem Inhaber mit Gewalt und forderte ihn auf, sich nicht umzudrehen und sich nicht zu bewegen. Anschließend nahm der Täter mehrere Zigarettenschachteln sowie Bargeld aus der Kasse und aus der Geldbörse des Inhabers an sich und packte die Beute in seinen Rucksack. Danach flüchtete der Mann über die Helbingstraße in Richtung Hauptbahnhof Essen.

Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg.

Der Kioskbesitzer beschrieb den Tatverdächtigen als etwa 165 cm groß und von muskulöser Statur. Er hatte blonde, mittellange Haare und einen langen Bart, der bis zur Brust reichte. Zur Tatzeit trug er einen grauen Pullover, eine blaue Jeans und einen grauen Rucksack.

Das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann oder etwas Verdächtiges im Bereich der Steinstraße/Helbingstraße gesehen hat, meldet sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

