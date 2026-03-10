Polizei Essen

POL-E: Essen: Trio attackiert Männer in der Innenstadt - Zeugen gesucht

45127 E-Stadtkern: Unabhängig voneinander wurden in der Nacht zu heute (9.-10. März) drei Männer von einer bislang unbekannten Gruppe in der Essener Innenstadt angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:30 Uhr (9. März) lief ein 31-jähriger Essener auf der Kettwiger Straße in Richtung Hauptbahnhof, als er auf Höhe der Einmündung Kettwiger Straße/An Sankt Quintin von drei Jugendlichen aufgefordert wurde, sein Geld herauszugeben. Einer der Tatverdächtigen bedrohte ihn dabei mit einem Messer. Anschließend wollte das Trio auf den Essener einschlagen, sie rannten jedoch davon, da sie möglicherweise einen herannahenden Streifenwagen der Polizei gesehen haben. Der 31-Jährige beschreibt die drei Jugendlichen wie folgt:

Der erste Tatverdächtige sei vermutlich afrikanischer Phänotyp. Er sei etwa 14 Jahre alt und circa 1,60-1,65 m groß. Er sei mit einer braunen Jacke bekleidet gewesen, habe eine sehr helle Stimme und führte ein Klappmesser mit sich. Der zweite Jugendliche habe ebenfalls eine dunkle Hautfarbe und sei afrikanischer Herkunft. Das Alter schätzt der 31-Jährige auf circa 20 Jahre. Der Tatverdächtige sei circa 1,95-2,00 m groß und habe eine Mütze, ähnlich einer Sturmhaube, getragen. Zu dem dritten Tatverdächtigen kann lediglich gesagt werden, dass er ebenfalls eine dunkle Hautfarbe habe und, wie die beiden anderen, vermutlich afrikanischer Herkunft sei.

Bereits zehn Minuten vor dem versuchten Raub auf den 31-Jährigen, wurde ein 55-Jähriger aus Essen an der gleichen Örtlichkeit angegriffen. Er war ebenfalls auf der Kettwiger Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er in Höhe der St. Johann Kirche von einem auf der Bank sitzenden Jugendlichen beleidigt wurde. Sodann seien zwei weitere Jugendliche hinzugekommen. Diese haben den 55-Jährigen festgehalten und ihm in die Kniekehle getreten. Daraufhin flüchteten sie. Der Essener gab an, dass es sich bei den drei Jugendlichen um dunkel gekleidete Personen, mutmaßlich afrikanischer Herkunft, handeln würde.

Die dritte Tat ereignete sich gegen Mitternacht (10. März) auf dem Willy-Brandt-Platz. Ein 36-Jähriger aus Mülheim bemerkte eine körperliche Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz und ging dazwischen. Eine beteiligte Gruppe sei daraufhin geflüchtet, ein Trio blieb vor Ort und schlug den Mülheimer. Einer der Männer zeigte auch hier ein Messer vor. Anschließend flüchteten die drei in Richtung Hauptbahnhof. Der 36-Jährige beschrieb die Person mit dem Messer als circa 1,65-1,70 m groß, jugendliches Alter, krauses und kurzes, schwarzes Haar, nordafrikanischer Phänotyp.

Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich bei den jeweiligen Taten um die gleichen Jugendlichen handelt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /aro

